اليوم: الجهاد ينظم حفلاً تأبينياً لشهداء الإعداد والتجهيز برفح

تنظم حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس اليوم الاثنين، حفلاً تأبيناً لشهداء الإعداد والتجهيز "أمجد القطروس" و" عائد الحمايدة" و "هشام عبد العال" و "هاشم كلاب" من مجاهدي سرايا القدس بلواء رفح.

وسيُقام الحفل التأبيني الذي حمل عنوان "شهداء الإسراء" مساء اليوم الاثنين الموافق 23/4/2018م، بعد صلاة العشاء مباشرة، بجوار مسجد بدر (شرطة رفح) بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وسيتخلل الحفل عرض LCD من إنتاج الإعلام الحربي لسرايا القدس، يُجسد الرحلة الجهادية المشرفة لشهداء الإعداد والتجهيز الأربعة, كما سيشمل العديد من الكلمات والفقرات والوصلات الإنشادية.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري جماهير شعبنا للمشاركة الحاشدة في الحفل التأبيني لشهداء الإعداد والتجهيز دعماً لمسيرة الجهاد والاستشهاد ووفاءً لدماء الشهداء.

يشار إلى أن الشهداء "أمجد القطروس" و" عائد الحمايدة" و "هشام عبد العال" و "هاشم كلاب" من مجاهدي سرايا القدس بلواء رفح، وقد ارتقوا إلى علياء المجد والخلود، بتاريخ 14/4/2018م، أثناء الإعداد والتجهيز شرق مدينة رفح.