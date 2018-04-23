الأونروا:نحن بحاجة 80 مليون$ لتوزيع طرود غذائية على مليون شخص في غزة

أكدت وكالة الغوث "أونروا" أنها تواجه زيادة كبيرة على طلب خدماتها مبينة أن تلبية الاحتياجات الطارئة ذات الأولوية في قطاع غزة للعام 2018 تتطلب توفير ما قيمته 80 مليون دولار لتوزيع الطرود الغذائية الطارئة لنحو مليون شخص، وتحتاج لعشرة ملايين دولار على الأقل لخلق فرص عمل مقابل الدفع من خلال برنامج الأونروا لخلق فرص العمل.

وجددت "أونروا" في تقرير أصدرته، أمس، حول الوضع الطارئ في قطاع غزة مناشدتها للمانحين للمساهمة بسخاء لبرنامجها للإيواء الطارئ من أجل تقديم الدفعات النقدية بدل الإيجار أو المساعدات النقدية للقيام بأعمال إصلاحات وإعادة بناء مساكن الاسر المتضررة من الحرب الأخيرة على غزة.

وأشار تقرير الوضع الطارئ الى ان قطاع غزة لازال يعاني من أزمتي الوقود والمياه المزمنتين في ظل استمرار الحصار للعام الثاني عشر على التوالي وغياب أي تحسينات اقتصادية .

ولفتت اونروا الى ما جاء في تقرير مؤسسة الدفاع عن حرية الحركة "مسلك" حول أثر إغلاق المعابر والحصار على الوضع المعيشي والتداعيات المترتبة على القيود الاسرائيلية المشددة المفروضة على حركة الأفراد والبضائع من إلى غزة.

ونوهت أونروا الى مواصلتها تنفيذ مشاريع البنى التحتية والإنشاءات موضحة في تقريرها أن هناك ما مجموعه 13 مشروع بنى تحتية بقيمة 44.87 مليون دولار قيد التنفيذ، وهناك أيضاً 22 مشروعاً بقيمة 31.17 مليون دولار تنتظر البدء في التنفيذ.

وبينت أنها تمكنت خلال الشهر الماضي من إدخال 27 شاحنة محملة بمواد الإنشاءات من ضمنها بعض المواد المدرجة على ما يعرف بقائمة المواد مزدوجة الاستخدام مثل الإسمنت وأنابيب الحديد وقضبان الحديد والمواد الخام والمصاعد لمشاريع البنى التحتية في أونروا التي ما زالت قيد التنفيذ.

ونوهت الى أنها تمكنت حتى شهر آذار الماضي من إعادة إعمار 154 مسكناً من المساكن المدمرة كلياً وان 180 عائلة تلقت الدفعة الأولى للبدء في إعادة الإعمار وأن إجمالي ما قامت بصرفه بلغ نحو 4.5 مليون دولار كمساعدات للإيواء منها نحو 4.2 مليون دولار لإعادة الإعمار وما يزيد عن 264 ألف دولار لتمويل أعمال الإصلاحات.

وتطرقت أونروا الى دور برنامج التمويل الصغير في غزة في تلبية احتياجات المجتمع في قطاع غزة منوهة الى أن البرنامج مول خلال العام الماضي 4,172 قرضاً بقيمة 6.3 مليون دولار كما قدم البرنامج للخريجين الجدد وطلاب الجامعات والمهنيين مجموعة متنوعة من فرص التدريب التقني بما في ذلك جلسات حول مهارات البحث عن فرص العمل وإدارة المشاريع ، وخلال الفترة ذاتها نفذ برنامج القروض الصغيرة ما مجموعه 106 دورات تدريبية لـ 1,972 متدرباً ، شكلت النساء منهم حوالي 43% حيث شكل أكثر من 31% منهم من فئة الشباب أقل من 30 عاماً.

ونوهت أونروا في هذا السياق الى أنها أطلقت مبادرة القروض الصغيرة في الأراضي الفلسطينية منذ بداية التسعينيات وأنه منذ العام 1991، وزع البرنامج في قطاع غزة حوالي 121,428 قرضاً بقيمة 159 مليون دولار.