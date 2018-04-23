الأردن يؤكد اعتماد بطاقات الإقامة المؤقتة لأبناء غزة

أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور هاني الملقي، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 / 10 / 2004، المتعلق باعتماد بطاقات إقامة مؤقتة خاصة بأبناء قطاع غزة.

وأكد الملقي، في بلاغ رسمي أصدره، أمس، أنه على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ومؤسسات القطاع الخاص اعتماد هذه الوثيقة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، واعتبارها من الوثائق الرئيسية لإثبات الشخصية المعتمدة في مختلف معاملات أبناء قطاع غزة.

ويأتي إصدار بطاقات الإقامة لأبناء قطاع غزة في الأردن؛ بهدف التسهيل عليهم في كافة المعاملات في المؤسسات العامة والخاصة، وفي كافة مناحي الحياة التي يحتاج فيها الشخص تقديم إثبات شخصي.