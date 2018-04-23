ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

اليوم: موعد الإفراج عن الأسير أحمد ابو الرب بعد اعتقال استمر (16) عاماً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:08 - 23 ابريل 2018
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
مشاركة

قال نادي الأسير الفلسطيني إن اليوم الاثنين موعد الإفراج عن الأسير أحمد محمد أبو الرب (40 عاماً) من بلدة جلبون في محافظة جنين وذلك بعد قضائه (16) عاماً ونصف في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يُشار إلى أنه سيتم الإفراج عنه من معتقل "النقب الصحراوي".

متعلقات