اليوم: موعد الإفراج عن الأسير أحمد ابو الرب بعد اعتقال استمر (16) عاماً

قال نادي الأسير الفلسطيني إن اليوم الاثنين موعد الإفراج عن الأسير أحمد محمد أبو الرب (40 عاماً) من بلدة جلبون في محافظة جنين وذلك بعد قضائه (16) عاماً ونصف في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
يُشار إلى أنه سيتم الإفراج عنه من معتقل "النقب الصحراوي".
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