استشهاد فتى متأثراً بجراح أصيب بها قبل أسبوعين شرق خانيونس

ارتقى صباح اليوم الاثنين، الفتى تحرير محمود وهبة متأثراً بجراحه التي أصيب بها في منطقة الرأس قبل أسبوعين قرب مخيم العودة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقد أوضح أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الشهيد تحرير وهبة (18 عاماً) من سكان خانيونس ارتقى متأثراً بجراح أصيب بها بعد إصابته برصاص في الرأس خلال مسيرة العودة.

وأضاف القدرة، أن الشهيد وهبة يرفع عدد ضحايا الاعتداء الصهيوني على مسيرة العودة الكبرى السلمية في أقل من شهر إلى 39 شهيداً وأكثر من 5000 إصابة لازال منها 138 في مرحلة الخطر.واعتبر القدرة، أن استمرار الاحتلال الصهيوني في استخدام القوة ا​​​​​لمميتة بحقهم شرق قطاع غزة منذ 30 مارس الماضي، يُشكل تهديداً حقيقياً على حياة المواطنين.

ووفقاً لمصادر محلية، فالشاب وهبة يعد من ذوي الاحتياجات الخاصة (أصم) .