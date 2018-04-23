غالانت يلمح لضلوع "إسرائيل" بجريمة اغتيال البطش

ألمح وزير الإسكان وعضو المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينيت)، يوآف غالانت، إلى ضلوع إسرائيل بجريمة اغتيال د. فادي البطش، فجر السبت، في ماليزيا، إذ أطلق مجهولون 10 رصاصات عليه وهو في طريقة لصلاة الفجر.

وجاءت أقوال غالانت خلال افتتاح مركز "زاكا" الجديد بالقدس، يوم أمس الأحد.

وقال غالانت إن "من يحاول المس بنا سنطارده حتى آخر العالم وسنجده ونقدمه إما للمحكمة أو للمقبرة. نحن، كدولة وحكومة، لن نتساهل مع أي عمل إرهابي، كل مس بمواطن إسرائيلي يهودي، سواء بسكين أو بحجر أ، بعبوة ناسفة، في غزة أو الضفة الغربية أي حدود في العالم، ليست إرهابًا فقط، بل تحد لوجودنا على أرضنا".

وتابع غالانت، الذي شغل منصب قائد الجبهة الجنوبية للجيش الإسرائيلي أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة أواخر عام 2008، أنه "سنرد على مثل هذه الأمور بقسوة، لن يذهب دم اليهود هدرًا، انتهى هذا الأمر منذ 70 عامًا".

وقال مكتب الوزير في تعقيب له على التصريحات، إن "الوزير غالانت لا يقصد اغتيال البش في ماليزيا، بل تحدث عن الانتفاضة الأولى وما جرى خلالها، ولم يقصد اغتيال البطش من قريب أو بعيد".