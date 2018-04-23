"الاداريون" مستمرون بمقاطعة محاكم الاحتلال والإضراب الجماعي قريب

أعلن المتحدث باسم لجنة الأسير الفلسطيني في الضفة ماهر حرب، أن الأسرى الإداريين يفكرون بشكل جدي عبر مداولات تجري من أجل خوض إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، وذلك بُعيد سلسلة خطوات تصاعدية نفذها الأسرى الاداريون ضد سياسات مصلحة السجون كان أبرزها مقاطعة محاكمها.

ويواصل الأسرى الإداريون وعددهم 500، مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ68، كخطوة قانونية هامة لإسقاط الاعتقال الإداري، ولنزع شرعية المحاكم غير العادلة، ولوقف سياسة العقاب الجماعي والانتقامي الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق الأسرى الإداريين.

يذكر أن نحو 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو (450) معتقلا إداريا بلا تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إداريا لعدة مرات، وبعضهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري الى أكثر من 10 أعوام.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 52 ألف أمر اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها 1119 قرارا عام 2017.