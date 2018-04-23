اعتقالات بالضفة تطال 23 مواطناً

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، حملات اعتقال طالت 23 شابا من الضفة وغزة، وزعمت العثور على سلاح.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبّان من بلدة حلحول شمال مدينة الخليل بعد اقتحامها قجر اليوم، هُم: محمد عدنان، وعلي، ومحمود البابا، والشاب ممدوح أبو عصبة.

فيما اعتقل هيثم مريش من الخليل ومحمد البدوي ومحمد ابو غازي من مخيم العروب. ومن قلقيلية جرى اعتقال محمود اشتيوي ومحمود تيم.

وجرى اعتقال الشاب محمد ابو زاغة، واحمد السعدي وحمودي الزاغة وفراس الغول ونور الدين السعدي، من جنين.

وفي محافظة سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدنان مرعي، بعد اقتحامها بلدة قراوة بني حسّان غرب سلفيت.

كما جرى اعتقال الشاب آدم فادي مصطفى وقصي داري وادهم سبتة وحسين عبيد ومحمد عبيد وادم مصطفى من قرية العيساوية بالقدس المحتلة، بعد تفتيش منزليهما.

فيما اعتقل الشاب ثائر الضابط، من مخيم شعفاط .

وشهدت بلدة ابو ديس شرق القدس اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال .

وفي رام الله اعتقلت الشاب سعد حامد من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، ويوسف عطا من بلدة دير ابو مشعل.