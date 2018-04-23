حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة

توقعت الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الإثنين، ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وربيعيًا لطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويكون الطقس، يوم غد الثلاثاء، غالبًا صافٍ، ودافئًا في المناطق الجبلية، ومائلًا للحرارة إلى حار نسبيًا في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين، يطرأ، الأربعاء المقبل، انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، وربيعيًا معتدلًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

والخميس، يكون الطقس غائمًا جزئيًا، وربيعيًا لطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.