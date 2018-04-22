9 قرارات إدارية ضد أسرى من جنين

أكد مكتب إعلام الأسرى، بأن محاكم الاحتلال تواصل إصدار قرارات اعتقال إدارية بحق أسرى، رغم تركزها في مدن معينة يستهدفها الاحتلال أكثر من غيرها.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى بأن محكمة الاحتلال اصدرت تسع قرارات اعتقال إدرية لأسرى من جنين، بينهم ثلاثة تصدر بحقهم أوامر إدارية للمرة الأولى.

وبيّن بأن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاحتلال قرار الاعتقال الإداري القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مراد محمد فشافشة، فقد تم تجديد الأمر الإداري بحقه للمرة الثانية ومدة ستة أشهر، وهو أسير خاض تجربة الاعتقال ثلاث مرات، وقضى في سجون الاحتلال قرابة الست سنوات.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أنه ومن بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية للمرة الثانية أيضاً، الأسير لطفي طاهر ملايشة، وذلك مدة ستة أشهر، والأسير حسين أمين حمادي، وذلك مدة أربعة أشهر، في حين صدر قرارا اعتقال إداري للمرة الثالثة بحق الأسيرين غسان الزغبي وذلك مدة ثلاثة أشهر، والأسير فهد زعرور وذلك مدة أربعة أشهر، وقد جرى تجديد الأمر الإداري بحق الأسير محمد حرب للمرة الخامسة، مدة ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت أوامر إدارية جديدة بحق كل من الأسير أيسم عماد نزال وذلك مدة أربعة أشهر، والأسير علام زياد جرادات، وذلك مدة ستة أشهر، والأسير محمد نافذ كشتم، وذلك مدة ثلاثة أشهر.