السفارة الفلسطينية بالقاهرة تفتح باب التسجيل للعالقين

أعلنت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، عن فتح باب التسجيل للمواطنين العالقين في مصر، والراغبين بالعودة إلى القطاع.

وطالبت السفارة، المواطنين العالقين بضرورة الاتصال على الأرقام الخاصة بالسفارة، والتسجيل لدى مندوبها خالد عطية؛ من أجل إعداد كشف بالأسماء استعداداً لاستكمال إجراءات العودة إلى غزة، في أي توقيت مناسب، سيتم تحديده من قبل السلطات المصرية.

ولفتت السفارة إلى أن الأرقام هي: 01229309930 أو 01021948808.

وأكدت السفارة، أنها ستنشر المستجدات المتعلقة بمعبر رفح البري، فور توافرها من قبل الجهات المعنية المصرية.