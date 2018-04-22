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سبع إصابات جرّاء حادثين منفصلين في نابلس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:38 - 22 ابريل 2018
تعبيرية تعبيرية
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أُصيب سبعة مواطنين بجروح ما بين متوسطة وطفيفة جرّاء حادثي سير منفصلين وقعا في مدينة نابلس، اليوم الاحد.

وافاد مركز اسعاف وطواريء الهلال الاحمر في المدينة ان طواقمه وبالتعاون مع اطفائية بلدية نابلس تعاملت مع الحادثين، موضحا ان الحادث الاول وقع بالقرب من مفرق بيت ايبا غرب المدينة، ونجم عنه اربع اصابات، في حين وقع الحادث الثاني في شارع عمان بالقرب من جامع عثمان شرق المدينة ونجم عنه ثلاث اصابات.

واضاف المركز انه تم تقديم الاسعافات الاولية للمصابين في الحادثين ومن ثم تم نقلهم الى المستشفى لاستكمال الاسعاف والعلاج.

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