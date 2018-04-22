أبو حسنة ينفي تصريحات منسوبة لمدير عمليات الانروا

نفى المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" عدنان أبو حسنة التصريحات التي نسبت الى مدير عمليات الاونروا بغزة ماتياس شمالي حول "فصل موظفين وتقيلصات كبرى تجريها الاونروا لخدماتها" غير صحيحة وكاذبة

وأوضح ابو حسنة ان "شمالي" لم يدل باي تصريحات حول هذا الموضوع لاي وسيلة اعلام محلية او عربية.

واضاف "ان على وسائل الاعلام الترفع في هذه المرحلة بالذات عن فبركة مثل هكذا اخبار لما فيه من ضرر بالغ على الاونروا والمستفيدين من خدماتها في قطاع غزة حيث ينصب جهد الاونروا الكبير الذي يقوده مفوضها العام بيير كرهينبول على سد العجز الحاصل في ميزانيتها والذي يعتبر الاكبر في تاريخها".