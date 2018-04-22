المحرر أبو جلالة: واجبنا أن نتحد من أجل أسرانا

أكد الأسير المحرر محمد أبو جلالة، ضرورة توحيد الجهود من أجل تحرير أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى عصر اليوم الأحد بعنوان(الحرية لأسرى الحرية) في منطقة أبو صفية شرق مخيم جباليا شمال غزة، وسط حضور كبير من الأسرى المحررين وقيادة القوى الوطنية والإسلامية.

وبين أبو جلالة أن مسيرة العودة ستبقى بعنفوانها وقوتها في وجه هذا الاحتلال المتغطرس الذي يستهدف أطفالنا واهما بأنه بإمكانهم إيقاف هذا الحراك الشعبي الكبير.

ولفت إلى أنه يحمل رسالة هامة من الأسرى إلى أبناء شعبنا يطيرون من خلالها تحية عزة وكرامة لكم، مشيرا إلى أن الأسرى يرون في عزيمة الشباب أنها شعلة الأمل بالتحرير والعودة.

بدوره، تحدث القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان أبو النصر، مبرقا بتحية فخر واعتزاز إلى الشهداء الذين ارتقوا في جمعة الوفاء للشهداء والأسرى، ولكل من سبقوهم على هذا الطريق.

وقال :" جئنا هنا دعما وإسنادا لأسرانا البواسل، الذين نأمل أن يتحرروا جميعا عما قريب".