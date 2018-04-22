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نتنياهو: جيشنا مستعد لصد الحرس الثوري الايراني

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:43 - 22 ابريل 2018
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب افغدور ليبرمان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب افغدور ليبرمان
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رد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو على تصريحات سابقة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

و قال نتنياهو خلال كلمة له بمناسبة ما يسمى يوم "استقلال اسرائيل"، (النكبة الفلسطينية) بحضور وزير الحرب افيغدور ليبرمان وقائد الاركان الجنرال غادي ايزنكوت: " لقد سمعت تصريحات ظريف،  فهو اتهم اسرائيل بانتهاك القانون  الدولي،  هذا هو وزير خارجية ايران التي ارسلت طائرات استطلاع مسلحة ضد اسرائيل وصواريخ ضد السعودية"، حسب قوله.

و ادعى نتنياهو أن هناك فجوة  كبيرة بين الكلمات والافعال  للحرس الثوري الايراني  الذي يبني جيشا ليتقدم ويقاتل "اسرائيل"، بهدف ابادتها.

و أضاف: " نحن نعتمد على جيشنا  المستعد لصد أي سيناريو".

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