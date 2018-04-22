نتنياهو: جيشنا مستعد لصد الحرس الثوري الايراني

رد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو على تصريحات سابقة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

و قال نتنياهو خلال كلمة له بمناسبة ما يسمى يوم "استقلال اسرائيل"، (النكبة الفلسطينية) بحضور وزير الحرب افيغدور ليبرمان وقائد الاركان الجنرال غادي ايزنكوت: " لقد سمعت تصريحات ظريف، فهو اتهم اسرائيل بانتهاك القانون الدولي، هذا هو وزير خارجية ايران التي ارسلت طائرات استطلاع مسلحة ضد اسرائيل وصواريخ ضد السعودية"، حسب قوله.

و ادعى نتنياهو أن هناك فجوة كبيرة بين الكلمات والافعال للحرس الثوري الايراني الذي يبني جيشا ليتقدم ويقاتل "اسرائيل"، بهدف ابادتها.

و أضاف: " نحن نعتمد على جيشنا المستعد لصد أي سيناريو".