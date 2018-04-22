"التربية" تعلن الفائزين ببرنامج البرمجة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بالشراكة مع مؤسسة الأمديست، اليوم الأحد، الفائزين ببرنامج البرمجة، الذي تطبقه الوزارة في 500 مدرسة، بمشاركة 19 ألف طالب/ة، حيث وصل للتصفيات 71 منهم.

وشارك في حفل التكريم وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ومدير عام برنامج التعليم للمستقبل سعيد عساف، ومدير عام الإشراف والتأهيل التربوي في الوزارة شهناز الفار، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، بحضور عدد من مديري التربية والتعليم العالي، ومديري المدارس المستهدفة والمعلمين والطلبة والمحكمين والمشرفين.

وأكد صيدم أهمية برنامج البرمجة باعتباره أحد البرامج المميزة، التي أثبتت نجاعتها على مستوى المدارس المستهدفة، معلناً أنه سيتم تعليم البرمجة في كافة المدارس العام المقبل.

وأشاد بإنجازات الطلبة ومعلميهم ومشاريعهم، مشيراً إلى أن هذه المشاريع وصل بعضها إلى مستوى متقدم جداً من الإبداع والتميز.

بدوره، عبر عساف عن سروره بتكريم الطلبة المتميزين في مجال البرمجة، مشيرا إلى أن برامجهم وصلت إلى مستويات متقدمة، شاكرا صيدم على جهوده من أجل النهوض بالمسيرة التعليمية.

وعلى هامش الحفل، تم تنظيم معرض شمل على مشاريع الطلبة التي تضمنت برامج تعليمية وألعاب إلكترونية تربوية.