الشعبية تكشف تفاصيل لقاء وفدها بوفد حماس في القاهرة

كشفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، عن تفاصيل لقاء وفدها مع وفد حركة حماس المتواجد في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الشعبية في تصريح صحفي، مساء اليوم الأحد، إنه جرى نقاش مطوّل حول الأوضاع السياسية الراهنة والمخاطر الماثلة أمام الشعب الفلسطيني، وبخاصة مخاطر صفقة ترامب، وكيفية التصدي لها بشكلٍ مُوحّد وفق رؤية وبرنامج وطني، يُوحّد طاقات الشعب ويُنظّم نضالاته على مختلف المستويات.

كما بحث الوفدان سبل تطوير مسيرات العودة لما تحمله من إصرار على استمرار مقاومة الاحتلال والحفاظ على حق العودة كمكون رئيسي من حقوق شعبنا.

كذلك استعرض الوفد حيثيات موقف الجبهة الداعي إلى تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني والإصرار على عقد مجلس وطني توحيدي، وعدم المشاركة في هذه الدورة، ومن أن هذا الموقف لا يحمل أي مسٍّ بمنظمة التحرير ومكانتها وصفتها التمثيلية.

وأكدت الجبهة حرصها على تعزيز هذه المكانة والصفة للمنظمة، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مشددة على رفضها لأي سياسات أو نشاطات يمكن أن تؤدي إلى تشكيل أطر موازية للمنظمة.