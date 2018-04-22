يوفنتوس يرفض ضم لاعب برشلونة

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، عن رفض يوفنتوس التعاقد مع لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إدارة برشلونة عرضت على نظيرتها في اليوفي، الحصول على خدمات الظهير الأيسر الفرنسي، لوكاس ديني، لكن النادي الإيطالي رفض الأمر.

ويوجه اليوفي أنظاره الآن إلى جوناس هكتور، ظهير أيسر كولن الألماني، رغم أن صاحب الـ27 عاما، مطلوب أيضا في بوروسيا دورتموند، وبايرن ميونخ، وليفربول.

ويبحث البيانكونيري عن دعم خط دفاعه بوجوه جديدة، من أجل الموسم المقبل، تحسبا لرحيل أكثر من لاعب، مثل أليكس ساندرو، وستيفان ليشتشتاينر.