بيانات الربع الأول من العام الحالي لسوق فلسطين للأوراق المالية والزيوت النباتية

أفصحت شركتان مدرجتان عن بياناتها المالية المرحلية للربع الأول للعام 2018، وذلك عملاً بأحكام نظام الإفصاح الساري، وكانت على النحو التالي:

سوق فلسطين للأوراق المالية

وتشير بيانات الشركة المراجعة كما في 31\03\2018 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 443,849 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي خسائر بعد الضريبة بمقدار (267,291) دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2017. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 14,141,716 دولار أمريكي بعد أن كان 13,265,313 دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 6.61%. وبلغ مجموع المطلوبات 1,626,659 دولار أمريكي بعد أن كان 1,189,973 دولار أمريكي نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 36.69%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 12,515,057 دولار أمريكي بعد أن كان 12,075,340 دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 3.64%.

مصانع الزيوت النباتية

وتشير بيانات الشركة غير المدققة كما في 31\03\2018 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 1,763,975 دينار أردني، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 1,074,715 دينار أردني للفترة نفسها من العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 64.13%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 50,766,580 دينار أردني بعد أن كان 46,194,643 دينار أردني في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 9.90%. وبلغ مجموع المطلوبات 15,334,642 دينار أردني بعد أن كان 15,471,911 دينار أردني نهاية العام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 0.88%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 35,431,938 دينار أردني بعد أن كان 30,722,732 دينار أردني في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 15.33%.