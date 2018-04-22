مقاتلات قطرية تهدد طائرة ركاب إماراتية.. وثوان منعت كارثة

قالت وكالة الأنباء الإماراتية، الأحد، إن مقاتلات قطرية لاحقت طائرة مدنية إماراتية أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين، وإن "ثوان قليلة" فصلت اصطدام المقاتلات بالطائرة.

وأضافت الوكالة أن المقاتلات الجوية القطرية "اقتربت - وبشكل خطير وغير آمن - من طائرة إماراتية مدنية، عليها 86 راكبا، أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها".

وأوضحت الوكالة أن المقاتلات القطرية لاحقت الطائرة المدنية الإماراتية، واقتربت منها، "وقلصت المسافة الأفقية إلى أقل من ميلين والعمودية إلى 700 قدم، تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين، مما يعد اقترابا خطيرا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر".

وتابعت الوكالة عبر حسابها على تويتر "اقتراب المقاتلات القطرية الخطير وغير الآمن من الطائرة الإماراتية المدنية أجبر قائدها على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام".

وتعليقا على ذلك قالت هيئة الطيران المدني إنها ستتقدم بشكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن هذا التعدي، مضيفة "تهديد سلامة الركاب بأي شكل من الأشكال عمل مرفوض".

وأشارت الهيئة إلى أن تكرار هذا الحادث يمثل تهديدا لسلامة الطيران المدني وخرقا للقوانين والاتفاقيات الدولية.