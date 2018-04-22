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معتقل في سجون الاحتلال يروي رحلة تعذيبه في "المسكوبية"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:31 - 22 ابريل 2018
سجون الاحتلال الاسرائيلي سجون الاحتلال الاسرائيلي
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نقل محامي نادي الأسير مأمون الحشيم عن الأسير وسام ربيع (21 عاماً) من بلدة بيت عنان خلال زيارة أجراها له في معتقل "المسكوبية" اليوم الأحد، تفاصيل تعرضه للتعذيب على يد المحققين في معتقل "المسكوبية".

وأفاد المعتقل ربيع، بأنه تعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل استمر في أولى أيام اعتقاله لمدة (48) ساعة بشكلٍ متواصل، إضافة إلى حرمانه من النوم، وأضاف أنه خلال التحقيق قام أحد المحققين بالاعتداء عليه بالضرب وسحبه من ظهره بقوة ودفعه وهو مقيد اليدين.

وبين أنه أُصيب بانهيار عصبي، وقام المحققون بنقله لاحقاً إلى العزل الانفرادي وأبقوه على الأرض وهو مقيد اليدين والقدمين لأكثر من خمس ساعات، مشيراً إلى أنه خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة يومين احتجاجاً على ما تعرض له.

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت ربيع في الـ30 من آذار 2018، وأصدرت المحكمة قرارات بتمديد اعتقاله ثلاث مرات ومن المفترض أن تعقد له جلسة للمرة الرابعة يوم غد الاثنين.

وأكد نادي الأسير أنه ومنذ بداية شهر آذار المنصرم وثق ثلاث حالات لمعتقلين تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهجة داخل معتقل "المسكوبية" وهم: المعتقل عمر الكسواني، ويحيى علوي، إضافة إلى وسام ربيع، مشيرا إلى أن ما نسبته 90% من المعتقلين يتعرضون لعمليات تعذيب جسدية ونفسية خلال الاعتقال والتحقيق.

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