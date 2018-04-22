اصابات برصاص الاحتلال شمال بيت لاهيا وشرق خزاعة

أصيب اليوم الأحد، عدد من المواطنين الفلسطينيين خلال سحبهم السياج الشائك شمال بيت لاهيا وشرق خانيونس على حدود قطاع غزة.

وقال مراسلنا: إن جنود الاحتلال أصابوا شابا فلسطينيا خلال محاولته سحب السياج الشائك قرب بؤرة ابو سمرة العسكرية الاسرائيلية شمالي بيت لاهيا شمالي القطاع.

كما أصيب مواطنين فلسطينيين بجروح مختلفة خلال سحبهم السياج الشائك شرق بلدة خراعة شرقي خانيونس، وتعرض الشبان في تلك المنطقة الى اطلاق نار من قبل قوات الاحتلال دون أن يصاب أحد بالرصاص.

وأطلق الفلسطينيون في 30 آذار/ مارس حركة احتجاجية أطلق عليها "مسيرة العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، وستختتم بذكرى النكبة في 15 أيار/ مايو، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

يذكر أن جيش الاحتلال قتل 40 فلسطينيًا وأصاب أكثر من 4 آلاف آخرين برصاصه، خلال مشاركتهم في فعاليات "مسيرة العودة الكبرى"، وفق إحصائية تراكمية لوزارة الصحة الفلسطينية.