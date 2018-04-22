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هكذا نجا فتى غزّي من رصاصة قناص

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:10 - 22 ابريل 2018
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصة مثيرة لفتى من غزة، شاءت القدرة الإلهية أن ينجو من إصابة خطيرة برصاصة وجهها إليه قناص إسرائيلي قرب حدود القطاع، بفعل جهاز اتصاله الخليوي الذي كان بحوزته.

وجاء في التفاصيل التي نشرها مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفتى أصيب برصاصة اطلقها عليه قناص إسرائيلي على بعد أمتار قليلة من طاقم إسعاف قرب الحدود الشرقية للقطاع، وعندما هرع المسعفون لتقديم العلاج للفتى الذي سقط بفعل الإصابة فوجئوا بأن الرصاص التي اخترقت بنطاله من الجهة العلوية قد استقرت في جهاز الاتصال الخليوي الذي كان يضعه في جيبه.

وحازت قصة الفتى ونجاته بموجة واسعة من التعلقيات التي اعتبرت ان قدرة الله قد شاءت بأن ينجو هذا الفتى من إصابة خطيرة محققة.

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