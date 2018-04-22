- أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، اليوم الأحد، أسماء الحجاج المقبولين لأداء فريضة الحج للمحافظات الشمالية، بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء القرعة الكترونيا لكافة التجمعات السكنية، التي لم يتم فيها التسجيل هذا العام لاختيار كامل عدد الحجاج الذين سيغادرون هذا العام لأداء الفريضة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير بمقر الوزارة في مدينة البيرة، لإجراء سحب قرعة الحج للعام 1439هـ 2018م.

وأوضح ادعيس أن ارتفاع رسوم فريضة الحج للعام الجاري، بحيث أصبحت لهذا العام 2555 دينارا أردنيا لكل حاج، جاء بعد رفع المملكة العربية السعودية الضرائب والرسوم على السكن والخدمات المقدمة، وارتفاع ايجارات السكن والوقود.

وبهذا الخصوص، أشار إلى أن رسوم الحج لهذا العام وزيادتها عن العام الماضي لعدة أسباب، منها: رفع الرسوم والضرائب بنسبة 10% على السكن وضرائب الخدمات المقدمة من المملكة السعودية ضمن الأنظمة الجديدة المعمول بها هناك، وارتفاع ايجارات السكن والوقود.

وفيما يلي اسماء المقبولين للحج: قرعة-نهائي.pdf