زيادة رسوم الحج للعام الحالي..والوزير أدعيس يوضح "لمراسلنا" أزمة حجاج غزة

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس اليوم الأحد، عن ارتفاع رسوم فريضة الحج للعام الجاري، بحيث أصبحت لهذا العام 2555 دينارا أردنيا لكل حاج، بعد رفع السعوية الضرائب والرسوم على السكن والخدمات المقدمة، وارتفاع اجارات السكن والوقود.

ولم يتطرق الوزير أدعيس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ، في مقر الوزارة في مدينة البيرة، عن أي تفاصيل بخصوص حجاج القطاع وخاصة بعد معلومات عن عدم حجز الوزارة سكن لحجاج القطاع في الأراضي الحجازية حتى اللحظة .

وكان الوزير أدعيس اكد في تصريحات مقتضبة لوكالة "فلسطين اليوم" مساء أمس ، أن كافة أمور الحجاج في قطاع غزة سيتم حلها قريباً.

وأوضح ادعيس ، أن بحث ملف السكن وسفر لجنة الحجاج من قطاع غزة سابق لأوانه، قائلاً: "ولا داعي للقلق مطلقاً".

ويترقب الحجاج في قطاع غزة بقلق وحذر شديدين ما قد يُصيب موسم الحج لهذا العام (2017-2018) لتفاقم الأزمات التي تعصف بالقطاع والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية والتي كان آخرها تأخير رواتب الموظفين في غزة حتى الآن بزعم وجود خلل فني.

وبشان ارتفاع رسوم الحجاج ، وأوضح ادعيس أن رسوم الحج لهذا العام وزيادتها عن العام الماضي لعدة أسباب، منها رفع الرسوم والضرائب بنسبة 10% على السكن وضرائب الخدمات المقدمة من المملكة السعودية ضمن الأنظمة الجديدة المعمول بها هناك، وارتفاع اجارات السكن والوقود.

وأعلن الشيخ ادعيس عن أسماء الحجاج المقبولين لأداء فريضة الحج للمحافظات الشمالية، بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء القرعة الكترونياً لكافة التجمعات السكنية، التي لم يتم فيها التسجيل هذا العام لاختيار كامل عدد الحجاج الذين سيغادرون هذا العام لأداء الفريضة.

وأكد الشيخ ادعيس أنه تم خلال الأعوام السابقة إجراء قرعة الحج على كافة الأسماء المسجلة في كافة التجمعات السكانية، التي لم يفتح فيها باب التسجيل، حيث تم ترتيبهم وفق نتائج القرعة، وأخذ العدد المطلوب لكل تجمع بناء على الترتيب التسلسلي لتلك الأسماء.

كما أكد أن القرعة الخاصة بالمحافظات الجنوبية قد أجريت في الفترة الماضية، وتم اختيار باقي الحجاج من خلال القرعة التسلسلية التي أجريت خلال الأعوام الماضية، وباقي ترتيبات النقل والسكن سيتم تجهيزها والانتهاء منها قبل حلول شهر رمضان المبارك.