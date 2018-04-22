الشرطة الماليزية: التحقيقات في قضية اغتيال البطش ما زالت جارية

قال المفتش العام للشرطة الماليزية محمد فوزي هارون، اليوم الأحد، أن قضية اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش مازالت قيد التحري ولا يستطيع الادلاء بمعلومات شاملة وكلية حول الموضوع حتى انتهاء التحقيقات.

وأضاف هارون في مؤتمر صحفي، أن هناك مجموعة من عمليات الاستهداف التي طالت أفراد حماس في ماليزيا وأننا مازلنا نجري التحقيقات.

واغتال مجهولون في العاصمة الماليزية كوالالمبور، فجر اليوم السبت، الدكتور المهندس فادي البطش من جباليا شمال قطاع غزة، ونقلت مصادر فلسطينية عن قائد الشرطة الماليزية قوله إن شخصين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقا 10 رصاصات على البطش في تمام الساعة السادسة صباحاً، وإحدى الرصاصات أصابت رأسه بشكل مباشر فيما أصيب جسده بوابل من النيران مما أدى إلى وفاته على الفور، والشرطة باشرت التحقيق.