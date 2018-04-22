لاعبون شباب منتظرون في مونديال روسيا

ستكون عيون عشاق الساحرة المستديرة شاخصة نحو روسيا ابتداء من 14 يونيو/حزيران المقبل لمتابعة المونديال وتوقع من سيفوز بلقبه الغالي، ومن اللاعب الذي سيبرز فيه، وهل ستقدم البطولة نجوما جددا سيكون لهم مستقبل في المستطيل الأخضر.

ومن بين هؤلاء لاعبون شباب يقدمون مستويات مميزة مع فرقهم، والجميع ينتظر ما سيقدمونه في التظاهرة الكروية العالمية في بلاد الثلج.

وتاليا عشرة أسماء يتوقع أن يكون لهم شأن كبير في مونديال روسيا:

- الإسباني ماركوس أسنسيو (22 عاما): ريال مدريد الإسباني.

- البلجيكي يوري تيليمانيس (20 عاما): موناكو الفرنسي.

- البرتغالي غونزالو غويديس (21 عاما): فالنسيا الإسباني، معارا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

- البرازيلي غابرييل جيسوس (21 عاما): مانشستر سيتي الإنجليزي.

- الفرنسي عثمان ديمبلي (20 عاما): برشلونة الإسباني.

- الألماني تيمو فيرنر (22 عاما): لايبزيغ الألماني.

- الإنجليزي ديلي آلي (22 عاما): توتنهام الإنجليزي.

- المكسيكي هيرفينغ لوزانو (22 عاما): آيندهوفن الهولندي.

- الألماني ليروا ساني (22 عاما): مانشستر سيتي الإنجليزي.

- الفرنسي كيليان مبابي (19 عاما): باريس سان جيرمان الفرنسي.