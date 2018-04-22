السد يتأهل لنهائي كأس قطر

تأهل فريق السد إلى المباراة النهائية لكأس قطر لكرة القدم بتغلبه اليوم على الريان 4-2 بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي من البطولة بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، حيث سجل هدفي السد أكرم عفيف (12) وحامد إسماعيل (29)، فيما سجل هدفي الريان محسن متولي (43) ورودريغو تاباتا (82).

وفي ركلات الترجيح سجل للسد حسن الهيدوس وخوخي بوعلام ويوغرطة حمرون وبغداد بونجاح.

فيحين سجل للريان مايونغين كو وغونزالو فييرا وأضاع سيبستيان سوريا ورودريغو تاباتا.

وألغى الحكم هدفين أحدهما للسد والثاني للريان بعدما استخدم تقنية الفيديو التي طبقت للمرة الأولى في الملاعب القطرية في هذه المباراة.

ويلتقي السد مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الثانية، التي تجمع الغرافة والدحيل غدا الأحد.