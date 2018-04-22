وزير "إسرائيلي" يهدد حماس:إن نقلتم المعركة خارج فلسطين سنغتال قادتكم

هدد وزير ما يُسمى بالنقل والاستخبارات والطاقة الذرية "الإسرائيلية" يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من نقل المعركة إلى الخارج عقب اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا.

وقال كاتس وفقاً لصحيفة يديعوت احرينوت العبرية: "إن نقلت حماس المعركة خارج الحدود لاغتيال ضباط "إسرائيليين" أو آخرين فليعلم هنية حينها بأن قواعد اللعبة قد تغيرت، وأنصح السيد هنية أن يتحدث قليلا ويحذر كثيرا فنقل المعركة ضد "إسرائيل" للخارج سيكون بمثابة اجتياز خط احمر وحينها سنعود لسياسية الاغتيالات".

وأضاف: إذا تم تنفيذ عمليات ضدنا في الخارج فسوف يتم اغتيال قيادات حماس وأنصحهم بالتفكير ألف مره قبل تنفذ تهديدها بنقل المعركة للخارج".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أتهم الموساد "الإسرائيلي" باغتيال المحاضر والمهندس الفلسطيني فادي البطش، في ماليزيا، داعيا كوالالامبور إلى فتح تحقيق في الحادث.

وقال هنية، أثناء حضوره ووفد من الحركة لمراسم عزاء البطش في مخيم جباليا شمال قطاع غزة "طلبنا من الحكومة الماليزية التحقيق في اغتيال البطش وأرسلنا وفدا من حماس للمتابعة".

وتابع "الموساد يغتال علماءنا وينقل المعركة خارج الأراضي المحتلة فتوقيت جريمة اغتيال البطش مقصود والشعب سيظل صامداً".