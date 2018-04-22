مقتل 17 شخصا في انقلاب قاربين بنهر في الصين

أعلنت السلطات الصينية الأحد، مقتل 17 شخصاَ إثر انقلاب اثنين من القوارب في منطقة "قوانغشي".

وأوضحت السلطات بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن "القاربين الذين انقلبا يبلغ طول كل منهما 18 مترا وعلى متنه 30 راكبا"، مبينة أن الحادثة حصلت خلال جولة تدريبية في نهر "تاوهواجيانغ" في مدينة قويلين بالمنطقة.

وأكدت أن قرابة 60 شخصا سقطوا في المياه، لافتة إلى أنه "جرى إرسال ثمانية قوارب وأكثر من 200 شخص للقيام بعملية الإنقاذ، والتي انتهت في حوالي الساعة الـ10 مساء".

وقالت السلطات في قويلين إن "القرويين في قرية دونمو قاموا بتنظيم هذه الجولة التدريبية دون إخطار مسبق للشرطة، التي احتجزت اثنين من المنظمين".