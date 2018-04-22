الصراع يشتعل على الوصافة في الدوري الفرنسي

خسر موناكو أمام مضيفه غانغون 1-3، واكتسح مرسيليا ضيفه ليل 5-1، مساء السبت في المرحلة الـ34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز إميان على ستراسبورغ 3-1، وتولوز على إنجيه 2-صفر، وتعادل ميتز مع كان 1-1.

وعلى ملعب "دو رودورو" سجل أهداف غانغون جيمي برياند (22 من ضربة جزاء) وإيتيان ديدوت (34) وماركوس تورام (47)، وتكفل ألمامي توري بالهدف الوحيد لموناكو (63).

ولعب فريق الإمارة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ22 بعد طرد جيمرسون ناسيمنتو.

الفوز رفع رصيد جانجون إلى 45 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد موناكو عند سبعين نقطة في المركز الثاني.

واكتسح مرسيليا ضيفه ليل بخمسة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الرابع ويتوقف رصيد ليل عند 29 نقطة في المركز الثاني من القاع.

سجل أهداف أصحاب الأرض فلوران توفين (12 و30) وكونستانتينوس ميتروجلو (35 و38) ولوكاس أوكامبوس (68)، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للضيوف ياسين بن زية (54).

وبخسارة موناكو (70) وفوز مرسيليا (69) وليون (69)، اشتعل الصراع على المركز الثاني بين الفرق الثلاثة التي لا تفصل بينها سوى نقطة واحدة.