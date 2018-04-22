السعودية تمنع المعتمرين من زيارة "غار حراء"!

طلبت وزارة الحج والعمرة السعودية من مؤسسات وشركات العمرة والشركات السياحية عدم إدراج جبل النور، الذي يقع في أعلاه "غار حراء"، ضمن برنامج الزيارات؛ بسبب ارتكاب مخالفات شرعية من بعض الزوار.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، عبد العزيز الوزان، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، أمس السبت: إن "القرار يأتي حفاظاً على سلامة المعتمرين من المخاطر المحتملة من صعود الجبل".

وحذّرت الوزارة الشركات والمؤسسات من مخالفة القرار، محملة إياها المسؤولية في حال عدم الالتزام وتجاوز التعليمات، مشددة على أنه حال رصد مخالفة من قبل اللجنة المختصة تتحمل الشركات والمؤسسات النتيجة وما يقع عليها من عقوبات.

و"غار حراء" هو مكان كان يتعبّد فيه الرسول (صلى الله عليه وسلم) أوائل البعثة، ويقع شرقي مكة على يسار الذاهب إلى عرفات، في أعلى "جبل النور" أو "جبل الإسلام"، على ارتفاع 634 متراً.

ويقع جبل النور على بعد 4 كيلومترات شرق المسجد الحرام، ويشهد ازدحاماً كبيراً بسبب كثرة الزوار؛ لكونه إحدى المناطق التاريخية التي يرتادها المعتمرون والحجاج بشكل كثيف.