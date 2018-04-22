أبو عاذرة: أوراق العمل لطلبة "الأول حتى الرابع" في كافة المواد

تستعد البيوت الغزية لامتحانات نهاية الفصل الثاني وانتهاء العام الدراسي في كافة المراحل التعليمية، فيما سيستمر طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي في تقديم أوراق عمل تقييمية .

وكانت "الأونروا" قد بدأت في تطوير امتحانات الطلبة من الصف الأول حتى الرابع منتصف السنة الدراسية الماضية، حيث جرى اعتماد سياسة التقييم وليست إدراج العلامات.

وقدم الطلبة نهاية العام الماضي وهو العام الذي أقر فيه النظام الجديد، أوراق عمل في مادتي الرياضيات واللغة العربية.

أما العام الحالي، فقد طرأ تطور عليه من حيث تقديم أوراق العمل، وهو ما أكده رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فريد أبو عاذرة، في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

وقد أوضح أبو عاذرة، أن الوكالة قررت تطوير العمل على برنامج التقييم عن العام الماضي، بحيث سيقدم الطلبة أوراق عمل في كافة المواد، وليس فقط في الرياضيات واللغة العربية بشكل خاص كما العام الماضي.

وبين أبو عاذرة، أن الوكالة أعدت أوراق العمل وأرسلتها للمناطق التعليمية، حيث تشمل كذلك مواد وبطاقات تعليمية بالإضافة لأسطوانات تعريفية للمعلمين لمن يرغب.

وأضاف أبو عاذرة، أن برنامج التعليم بصدد إصدار تعليمات بكيفية استخدام أوراق العمل من خلال الفريق الفني.

وفي وقت سابق، أكد أبو عاذرة، أن برنامج التقييم يهدف لتخفيف حدة التوتر التي تصيب الأهالي والطلبة فترة الامتحانات، وأن لا يعيش الطالب أجواء امتحانات عصيبة.

وبين، أن التقييم الواقعي سيقيم الطالب من كافة النواحي وليس فقط ورقة العمل، فستقيم الواجب المنزلي، والأنشطة، ونشاطه في الصف، والترتيب، وسيعرف ولي الأمر مشكلة ابنه بالتحديد من خلال سجل المدرس.