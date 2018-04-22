مان يونايتد يقطع تذكرة نهائي كأس الاتحاد

تأهل مانشستر يونايتد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه مساء السبت على توتنهام 2-1 في المربع الذهبي للمسابقة.

ونجح "الشياطين الحمر" في تحويل تأخرهم بهدف أمام توتنهام إلى الفوز بهدفين؛ ليلتقي في النهائي الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي، التي تجمع اليوم الأحد تشلسي وساوثهامبتون.

وتقدم ديلي ألي بهدف لتوتنهام (11) ولكن التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز أدرك التعادل لمانشستر (24) قبل أن يتكفل الإسباني أندير هيريرا بتسجيل هدف الفوز لمانشستر (62).

ويبقى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي هو الأمل الأخير لمانشستر لإنقاذ موسمه من الفشل بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا، وكأس رابطة المحترفين، وكذلك بعد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.