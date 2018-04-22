النجم صلاح يواصل تألقه ويحقق ثلاثة أرقام جديدة تعرف عليها

حقق مساء السبت النجم المصري محمد صلاح -مهاجم ليفربول- ثلاثة أرقام جديدة، بعد تسجيله أحد هدفي فريقه في مباراة وست بروميتش ألبيون، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم (بريميرليغ).

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

- عادل أرقام آلان شيرر (1995-1996)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (2007-2008) والأورغوياني لويس سواريز (2013-2014)، في الوصول إلى 31 هدفا في 38 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

- عادل رقم روجر هانت في موسم 1961-1962، كثاني لاعب في تاريخ "الردز" يسجل في 23 مباراة بموسم واحد.

- سجل 41 هدفا مع ليفربول في جميع المسابقات، ويحتاج لتسجيل هدف فقط لمعادلة إنجاز رونالدو.