برشلونة يتوج بلقب كأس الملك للمرة الثلاثين

تُوج نادي برشلونة الإسباني ببطولة كأس ملك إسبانيا لموسم (2017/2018) وذلك عقب اكتساحه لمنافسه بالمباراة النهائية إشبيلية بخمسة أهداف نظيفة على ملعب مترو بوليتانو واندا بالعاصمة مدريد.

وحملت خماسية برشلونة توقيع كل من، لويس سواريز (هدفين)، في الدقيقتين 14 و40، وليونيل ميسي في الدقيقة 31، وآندريس إنييستا في الدقيقة 52، ثم فيليب كوتينيو في الدقيقة 69.

وعزز البرسا رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الكأس، حيث فاز باللقب للمرة الثلاثين في تاريخه والرابعة على التوالي.

وسبق لبرشلونة أن تغلب على الفريق الأندلسي بهدفين نظيفين في نهائي الكأس موسم 2015-2016 على ملعب "فيسنتي كالديرون".

ويحتل أتلتيك بلباو المركز الثاني في قائمة أكثر الفرق فوزا بلقب الكأس بـ22 لقبا، ثم ريال مدريد في المركز الثالث بـ19 لقبا.

وخرج الفريق الكتالوني أمام روما من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو يأمل في تعويض هذا الإخفاق الأوروبي من خلال ثنائية الدوري والكأس المحليين.

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني بفارق مطمئن أمام أتلتيكو مدريد، وذلك قبل آخر خمس مباريات للفريق ليكون قاب قوسين أو أدنى من استعادة لقب الليغا.