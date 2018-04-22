ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

البنك الدولي يقرر زيادة رأسماله بمقدار 13 مليار دولار

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:52 - 22 ابريل 2018
البنك الدولي البنك الدولي
مشاركة

أعلن البنك الدولي عن اتخاذ الدول الأعضاء فيه قرارا يقضي بزيادة رأسمال البنك بمقدار 13 مليار دولار.

وجاء في بيان البنك، أمس السبت، أنه سيتم إرسال 7.5 مليار دولار إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمبلغ المتبقي 5.5 مليار، إلى مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف البيان: "من المتوقع، نتيجة لزيادة رأسمال البنك هذه، أن تصل الموارد المالية الإجمالية لمجموعة البنك الدولي إلى حجم سنوي متوسط يقارب 100 مليار دولار في أعوام 2019-2030".

هذا وتم التوصل إلى هذا القرار خلال الاجتماع الدوري لمجموعة الأعضاء في واشنطن، الذي عقد في الفترة ما بين 16-22 أبريل الجاري.

متعلقات