البنك الدولي يقرر زيادة رأسماله بمقدار 13 مليار دولار

أعلن البنك الدولي عن اتخاذ الدول الأعضاء فيه قرارا يقضي بزيادة رأسمال البنك بمقدار 13 مليار دولار.

وجاء في بيان البنك، أمس السبت، أنه سيتم إرسال 7.5 مليار دولار إلى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمبلغ المتبقي 5.5 مليار، إلى مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف البيان: "من المتوقع، نتيجة لزيادة رأسمال البنك هذه، أن تصل الموارد المالية الإجمالية لمجموعة البنك الدولي إلى حجم سنوي متوسط يقارب 100 مليار دولار في أعوام 2019-2030".

هذا وتم التوصل إلى هذا القرار خلال الاجتماع الدوري لمجموعة الأعضاء في واشنطن، الذي عقد في الفترة ما بين 16-22 أبريل الجاري.