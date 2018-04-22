يديعوت: تشريح جثة الشهيد البطش اليوم ووفد من حماس يتوجه لماليزيا

علق وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان صباح اليوم الاحد، على اغتيال المهندس فادي البطش في ماليزيا خلال مقابله مع اذاعة الجيش قائلا: " نحن نرفض اتهامات حماس للموساد بإغتيال البطش فدائماً يتم اتهامنا "على حد زعمه" ونحن بدورنا لن نسمح بإدخال جثمان البطش لدفنه في قطاع غزة".

واضاف ليبرمان" نحن ليس لدينا سيطرة على المصريين ولكننا اوصلنا رسالتنا عبر القنوات المعروفة".

وقالت يديعوت ان السلطات الماليزية بدأت صباح اليوم الاحد، بتشريح جثمان الشهيد البطش كما توجه وفد من حماس لماليزيا ليشارك في التحقيقات حول اغتيال الشهيد البطش .

من جان آخر فالسفارة الفلسطينية والسفارة المصرية في ماليزيا تنسقان لنقل جثمان الشهيد فادي البطش لقطاع غزة .

وزعم ليبرمان ان البطش كان يعمل على تطوير صواريخ حماس لتصيب اهدافها بدقة ، ووفقا لموقع تيك ديبكا فتصريحات ليبرمان تؤكد ان اسرائيل هي من قامت باغتياله .