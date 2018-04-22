الطقس: اجواء باردة وفرصة قائمة لسقوط الامطار

تنبأت دائرة الارصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خفيفة فوق مختلف المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في بعض المناطق ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وبارده خاصة في المرتفعات الجبلية ، وتكون والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .