تدهور الحالة الصحية للصحافي المصاب "أبو حسين"

قالت مصادر إعلامية اليوم السبت، إن تراجع كبير طرأ على حالة الزميل الصحافي أحمد أبو حسين، ووصفت حالته بالحرجة جداً.

وبحسب المصادر، تم اليوم تشخيص وجود بداية تلف في بعض الخلايا الدماغية نتيجة قصور في عمل أجزائه الداخلية وعدم وصول الأكسجين بشكل مناسب إلى الدماغ.

وكان أبو حسين نقل الخميس الفائت من مجمع رام الله الطبي إلى قسم العناية المكثفة بمستشفى "تل هاشومير" بالداخل المحتل، بعد إصابته ببداية تسمم في الدم.

وكان الأطباء في مستشفى " تل هاشومير" أبلغوا وزارة الصحة بإن حالته صعبة للغاية، وما يجري الآن محاولات لإنقاذ حياته، وأوصوا بإعادته لغزة، إلا أن وزارة الصحة رفضت وأوصت بإبقائه في المستشفى، وترك القرار بنقله لعائلته.

وأصيب أبو حسين برصاص متفجر أطلقه عليه خلال تغطيته الصحافية لمسيرات العودة الثانية في القطاع (الجمعة ١٣ نيسان)، وجرى نقله لرام الله بعد يومين من الإصابة، حيث قُيمت حالته الصحية بأنها حرجة للغاية.