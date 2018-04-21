ماكرون يهاتف عباس قُبيل زيارته لواشنطن

تلقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث المستجدات في الساحة الفلسطينية، قبيل زيارة ماكرون للولايات المتحدة الأميركية.

وأكد ماكرون لعباس أنه سينقل الموقف الفلسطيني بوضوح خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اليومين المقبلين، واستيضاح المخططات الأميركية فيما يتعلق بعملية السلام.

كما أكد الرئيس الفرنسي، على موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الموقف الأوروبي ووفق حل الدولتين.

وأشار ماكرون، إلى أهمية استكمال جهود المصالحة الفلسطينية والتي تصب في صالح الموقف الفلسطيني التفاوضي.

وأطلع سيادته نظيره الفرنسي على نتائج القمة العربية الأخيرة التي عقدت في المملكة العربية السعودية، وأكدت فيها الدول العربية التزامها بخطة السلام المقدمة من الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإنشاء آلية متعددة الأطراف، وانضمام فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.

وتم الاتفاق مع الرئيس الفرنسي، على مواصلة التنسيق بين الجانبين بهدف دفع عملية السلام إلى الأمام في الفترة المقبلة.