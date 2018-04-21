ريال مدريد يرضخ لرغبة كريستيانو رونالدو

دأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني التحرك لتحقيق رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الحصول على عقد جديد مع النادي بشروط محسنة.

ووفقا لصحيفة آس فإن خوسيه أنخل سانشيز المدير العام لنادي ريال مدريد والذراع اليمنى للرئيس فلورنتينو بيريز، تواصل مع كريستيانو، حيث أعرب له عن سعادة إدارة النادي بتألقه في الأشهر الأخيرة، ورغبة الملكي في مكافأته بعقد جديد سيزيد راتبه السنوي بشكل ملحوظ.

وأوضحت الصحيفة أن الطرفين يهدفان إلى حسم مسألة التجديد وتوقيع العقد قبل انطلاق بطولة كأس العالم هذا الصيف في روسيا، فيما كشفت أن راتب صاروخ ماديرا السنوي الثابت وفقا للعقد الجديد سيزيد من 21 مليون يورو ليصبح 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات، بينما ستظل مدة العقد هي نفسها التي في العقد الحالي، حتى عام 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا سيجعل راتب رونالدو قريبا من الراتب السنوي الثابت الذي يتقاضاه حاليا البرازيلي نيمار دا سيلفا في باريس سان جيرمان (35 مليون يورو)، ومع ذلك سيظل أقل بكثير من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة (45 مليون يورو).

وأخيرا كشفت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد وخلال كأس العالم للأندية، ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدمت عرضا لكريستيانو بتجديد عقده من خلال زيادة راتبه بواقع 9 مليون يورو، ولكنها مشروطة بتحقيق بعض الأهداف الجماعية مثل دوري أبطال أوروبا، والفردية مثل تتويج اللاعب بالكرة الذهبية وجائزة الأفضل، إلا أن صاحب الـ33 عاما رفض هذا العرض، معتبراً إياه إهانة كبيرة لمسيرته والإنجازات التي حققها بقميص الميرنجي.