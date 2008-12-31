القاهرة/ رغم انشغالهم بالاستعدادات المكثفة لمباراة الفريق القادمة أمام الإسماعيلي والمقررة يوم السبت المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز حرص معظم لاعبي الأهلي علي جمع التبرعات من بعضهم البعض للمساهمة بها في رفع المعاناة عن ضحايا القصف الإسرائيلي العنيف لقطاع غزة.

يأتي ذلك بعدما أثارت المشاهد الدموية المخيفة غضب الجميع بمن فيهم نجوم الأهلي الذين يحرصون دائما علي جمع التبرعات للمساعدة في مثل هذه الظروف الصعبة والمحن التي تصيب البشرية.. ولذلك قرر نجوم الفريق جمع تبرعات فيما بينهم بشكل غير رسمي لمساعدة المنكوبين في قطاع غزة.

ساهم في تحفيز الأهلي علي ذلك التصرف الحالة المعنوية السيئة التي يعيشها زميلهم الفلسطيني رمزي صالح حارس مرمي الفريق بسبب الهجوم الإسرائيلي الضاري على قطاع غزة والذي أسفر عن إصابة ابن عمه ببتر في الساق.. وقد أثار ذلك غضب جميع لاعبي الأهلي كما أجهشت عين الكثير منهم بالبكاء إزاء مشاهدتهم لبعض اللقطات التليفزيونية عن القصف الإسرائيلي الوحشي.

علمت "الجمهورية" أنه علي الرغم من التعاطف الشديد من لاعبي الأهلي مع المنكوبين في غزة لم يلجأ أي لاعب منهم إلي تكرار ما فعله محمد أبو تريكة نجم الفريق في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية في غانا عندما كشف عن فانلته الداخلية التي كتب عليها شعار "تعاطفا مع غزة" وذلك خوفا من إحداث مشاكل لفريق الأهلي خاصة مع تشديد الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" علي عدم الخلط بين السياسة والرياضة لأن أي عمل كهذا من شأنه تعريض الأهلي والكرة المصرية للعقوبات.. وكانت الجماهير التي حضرت لقاء الفريق أمام الترسانة والذي انتهي بفوز الأهلي 4/صفر قد هتفت من المدرجات لرمزي صالح وأبدت تعاطفا كبيرا معه.

كذلك حرص نجوم الأهلي علي تهدئة زميلهم الفلسطيني والشد من أزره في ظل هذه الأحداث المأساوية.

نجوم الأهلي المصري يجمعون التبرعات لضحايا غزة

القاهرة/ رغم انشغالهم بالاستعدادات المكثفة لمباراة الفريق القادمة أمام الإسماعيلي والمقررة يوم السبت المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز حرص معظم لاعبي الأهلي علي جمع التبرعات من بعضهم البعض للمساهمة بها في رفع المعاناة عن ضحايا القصف الإسرائيلي العنيف لقطاع غزة.

يأتي ذلك بعدما أثارت المشاهد الدموية المخيفة غضب الجميع بمن فيهم نجوم الأهلي الذين يحرصون دائما على جمع التبرعات للمساعدة في مثل هذه الظروف الصعبة والمحن التي تصيب البشرية.. ولذلك قرر نجوم الفريق جمع تبرعات فيما بينهم بشكل غير رسمي لمساعدة المنكوبين في قطاع غزة.

ساهم في تحفيز الأهلي علي ذلك التصرف الحالة المعنوية السيئة التي يعيشها زميلهم الفلسطيني رمزي صالح حارس مرمي الفريق بسبب الهجوم الإسرائيلي الضاري على قطاع غزة والذي أسفر عن إصابة ابن عمه ببتر في الساق.. وقد أثار ذلك غضب جميع لاعبي الأهلي كما أجهشت عين الكثير منهم بالبكاء إزاء مشاهدتهم لبعض اللقطات التليفزيونية عن القصف الإسرائيلي الوحشي.

علمت "الجمهورية" أنه علي الرغم من التعاطف الشديد من لاعبي الأهلي مع المنكوبين في غزة لم يلجأ أي لاعب منهم إلي تكرار ما فعله محمد أبو تريكة نجم الفريق في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية في غانا عندما كشف عن فانلته الداخلية التي كتب عليها شعار "تعاطفا مع غزة" وذلك خوفا من إحداث مشاكل لفريق الأهلي خاصة مع تشديد الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" على عدم الخلط بين السياسة والرياضة لأن أي عمل كهذا من شأنه تعريض الأهلي والكرة المصرية للعقوبات.. وكانت الجماهير التي حضرت لقاء الفريق أمام الترسانة والذي انتهى بفوز الأهلي 4/صفر قد هتفت من المدرجات لرمزي صالح وأبدت تعاطفا كبيرا معه.

كذلك حرص نجوم الأهلي علي تهدئة زميلهم الفلسطيني والشد من أزره في ظل هذه الأحداث المأساوية.