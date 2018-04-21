الصحة: نفاد 44 صنفاً من أدوية السرطان والدم بغزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة السبت، نفاد 44 صنفاً من الأدوية الأساسية لمرضى الأورام والدم من مخازنها.

وقال مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة الطبيب عبد اللطيف الحاج، إن 44 صنفاً من أدوية الاساسية لمرضى الاورام والدم نفدت حتى اللحظة من مخازن الوزارة.

وأوضح الحاج، أن قائمة الاصناف الصفرية توقف خدمة الاورام بشكل شبه تام خاصة وأن معظم بروتوكولات الأورام والدم تحتاج لعدة أصناف لكي يتم تطبيقها على النحو السليم، مشيرًا إلى أن عدم توفر أي صنف يوقف تطبيق البروتوكول العلاجي.

وأهاب بجميع المؤسسات الدولية والإغاثية بسرعة توفير أدوية الأورام بشكل منتظم خاصة في ظل شح التحويل للعلاج بالخارج، الأمر الذي سيعرقل استكمال البرتوكول العلاجي بسبب نقص بعض أصنافه مما سيزيد من سوء حالته الصحية للمرضى.