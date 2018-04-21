العين يحرز لقب الدوري الإماراتي للمرة 13

توج العين، السبت، بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عقب فوزه 4-صفر على النصر بفضل ثلاثية ماركوس بيرج، قبل جولة واحدة على نهاية الوسم الكروي.

وسجل أهداف العين بيرج في الدقائق 35 و44 و62، وأضاف أحمد خليل الهدف الرابع في الدقيقة 96.

ورفع العين، المتوج باللقب 13 في تاريخه، رصيده إلى 50 نقطة بفارق سبع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني الذي خسر 3-2 أمام عجمان بينما ظل النصر في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

وأجل الوحدة، في وقت سابق، تتويج العين باللقب بعد فوزه على مضيفه الشارقة 3-2، في ختام المرحلة العشرين من الدوري.

وكان العين يحتاج إلى عدم فوز الوحدة على الشارقة، ليتوج بطلا للدوري، لكن هذا لم يحصل وتأجل الموعد إلى المرحلة 21.