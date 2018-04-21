صلاح يحطم رقما قياسيا صمد 3 عقود

حطم النجم المصري محمد صلاح، السبت خلال مبارة ليفربول ضد وست بروميتش ألبيون في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الرقم القياسي للأسطورة إيان راش.

وسجل صلاح هدف التقدم الثاني للريدز في الدقيقة 72، ليعزز صدارته بقائمة هدافي البريميرليغ، برصيد 31 هدفا.

ورفع النجم المصري رصيده التهديفي إلى 41 في جميع المسابقات، ليتمكن بذلك من تحطيم الرقم المسجل باسم أسطورة ليفربول، راش، الذي سجل 40 هدفا في جميع المسابقات خلال موسم 1986-1987.

وبات الفرعون المصري على بعد هدف واحد فقط لمعادلة الرقم القياسي لنجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، الذي سجل 42 هدفا في جميع مسابقات.

وانتهت المبارة، التي أجريت على ملعب ذا هاوثورنس، بالتعادل الإيجابي 2-2. وسجل داني إنجز ومحمد صلاح هدفي ليفربول، فيما جاء هدفا الفريق المضيف من أقدام جاك ليفرمور وخوسيه سولومون روندون.

وبات رصيد ليفربول 71 نقطة بالمركز الثالث، فيما يقبع وست بروميتش ألبيون في آخر سلم الترتيب بـ25 نقطة.