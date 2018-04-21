السيد نصر الله: نملك القدرة والقوة والصواريخ التي تستطيع ضرب أي هدف في إسرائيل

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، أن المقاومة الإسلامية أصبحت اليوم تمتلك القدرة والقوة والصواريخ التي تستطيع ضرب أي هدف في "إسرائيل".

وقال السيد نصر الله مساء اليوم السبت: " المقاومة في لبنان ثبتت معادلة الردع مع العدو الإسرائيلي وهي نتيجة تراكمات من التضحيات ولا يمكن أن نتنازل عنها وهي تعني وجودنا وكرامتنا".

وشدد على أن "حزب الله لن يترك المقاومة ولن يتخلى عنها فهي ليست للبيع أو التبادل فهي تعني وجودنا وعزتنا".

وأوضح السيد نصر الله أن المقاومة هي من دافعت عن الجنوب اللبناني من الاحتلال "الإسرائيلي" فلا يمر يوم في تاريخ الجنوب منذ عام 1920 سلام داخلي مع عزة وكرامة مثل الأعوام الـ 12 الماضية.

وأشار إلى أن المقاومة هي من جلبت الدولة اللبنانية والجيش إلى الجنوب بعد عام 2006 رغم مطالبتها للدولة والجيش بالتواجد قبل 2006، لكن بعد ذلك التاريخ أصبح وجودها مطلب دولي.