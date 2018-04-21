الشيخ ادعيس: كافة أمور الحجاج في غزة ستحل قريباً ولا داعي للقلق

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة الوفاق الوطني الشيخ يوسف ادعيس، أن كافة أمور الحجاج في قطاع غزة سيتم حلها قريباً.

وأوضح ادعيس في تصريح مقتضب لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" مساء السبت، أن بحث ملف السكن وسفر لجنة الحجاج من قطاع غزة سابق لأوانه، قائلاً: "لا داعي للقلق مطلقاً".

ويترقب الحجاج في قطاع غزة بقلق وحذر شديدين ما قد يُصيب موسم الحج لهذا العام (2017-2018) لتفاقم الأزمات التي تعصف بالقطاع والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية والتي كان آخرها تأخير رواتب الموظفين في غزة حتى الآن بزعم وجود خلل فني.