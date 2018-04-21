عريقات: الإدارة الأميركية بدأت بتنفيذ ما تسمى صفقة القرن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: "إن الإدارة الأميركية بدأت فعلا بتنفيذ ما تسميه صفقة القرن، من خلال اعترافها بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، واعتزامها نقل سفارتها إليها منتصف آيار المقبل".

وأوضح عريقات خلال مؤتمر صحفي، عقد في رام الله، اليوم السبت، أن الإدارة الأميركية لم تعد شريكا وراعيا للسلام منذ إعلان ترامب الأخير، إلى جانب حجبها لمخصصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وتطبيق القانون "الإسرائيلي" على المستوطنات "الإسرائيلية"، معتبرا أن ذلك يدخل في إطار الإملاءات لا المفاوضات.

وطالب دول العالم، خاصة ممن هم أعضاء في الأمم المتحدة، بعدم الرضوخ للضغوطات الأميركية ونقل سفاراتهم من "تل أبيب" إلى القدس، معتبرا أن ذلك أمر معيب ومخجل، مهما كانت المصالح، كون القدس محتلة وفقا للقانون الدولية وأي إجراء من هذا القبيل يعتبر لاغيا.

وقال إن قوة التهديد والابتزاز التي تمارسها إدارة ترامب، تأتي دفاعا عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها "إسرائيل" بحق القانون الدولي والشرعية الدولية، ما يدفع المنطقة إلى الفوضى والعنف.