الجيش الأفغاني يقتل 21 مسلحاً من طالبان

ذكرت وزارة الدفاع الافغانية، في بيان اليوم السبت، أن 21 مسلحا على الأقل من حركة طالبان، بينهم قائد محلي، قتلوا خلال عمليات نفذتها قوات الامن الوطني الافغانية على مدار الساعات الـ24 الماضية في مختلف أنحاء البلاد.

وأضافت الوزارة أن القيادي بطالبان، الملا جلال، قتل في إقليم فارياب، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية اليوم.

وخلال العمليات، أصيب 17 مسلحا آخر، حسب بيان الوزارة.

وجرت العمليات في أقاليم ننجارهار وكابيسا وخوست ولوجار وباكتيا وأوروزجان وفارياب وجوزجان وبلخ وهلمند، بحسب الوزارة.

وطبقا لبيان الوزارة، فإنه خلال العمليات ضبطت قوات الامن معدات وأسلحة، تخص المتمردين.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن ما إذا كان هناك ضحايا في صفوف قوات الامن أم لا.